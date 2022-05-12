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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü

İHA

Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü

Adana'da bir kişi gece kulübü çıkışında arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Çukurova ilçesi Karslılar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldız (21), arkadaşı M.G ile gece kulübüne konsere gitti. Gece kulübü çıkışından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken M.G yanındaki bıçağı çıkarttı. Ardından arkadaşı olan Mehmet'i bıçaklayıp kaçmak istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli M.G'yi yakaladı. Bölgeye gelen sağlık ekibi ağır yaralı Mehmet Yıldız'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın şüphelisi M.G'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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