Tuğba hemşirenin spor tutkusu

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli hemşire Tuğba Hunili (33), yoğun iş temposuna rağmen spor azmiyle dikkat çekiyor. Her yıl kilometrelerce maraton koşan, crossfit yarışmalarına katılıp madalyalar kazanan ve voleybol hakemliği yapan Hunili, "Spor bir zorunluluk değil, yaşam tarzıdır. Bahane üretmeden en kısa zamanda başlamak gerekir" dedi.

Lisans eğitimini 2012'de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde tamamlayan Tuğba Hunili, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Servisi'nde mesleğe başladı. 2015'te aynı servisin klinikten sorumlu hemşiresi olan Hunili, çocukluk yıllarından itibaren sporla olan bağını koparmadı. Uzun maraton koşularına katılan, fitness, crossfit gibi alanlarda etkin olarak spor yapan, madalyalar kazanan Hunili, aynı zamanda voleybol müsabakalarında profesyonel hakemlik yapıyor. Özel bir üniversiteden 'yaşam koçluğu' eğitimi de alan Hunili, bir yandan da yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. Dünya Hemşireler Günü'nde DHA'ya konuşan Hunili, yaşamında spora zaman ayırdığını dile getirdi.

'SPOR, BANA ENERJİ YÜKLÜYOR'

Yoğun olduklarını gerekçe göstererek spor yapmayan kişilerin, aslında bunun bir bahane olduğunun farkına varması gerektiğini söyleyen Hunili, her zaman sporla vücudunu beslediğini belirtti. Öğrencilik yıllarından itibaren her boş anında bir spor aktivitesiyle uğraştığını anlatan Hunili, "Şimdi ise iş çıkışı spor yapmak, ertesi gün için bana enerji yüklüyor. Arkadaşlarım, ailem 'Nasıl zaman buluyorsun? Enerjin nasıl yetiyor?' diye soruyorlar. Ben de onlara 'enerjimi almıyor aksine enerji doluyorum, sporsuz asla' diyorum. Uzun kilometreli patika koşularına katılıyorum. En son Kapadokya'da 63 kilometre koştum. Alanya'da 48 kilometre koştum. Halter ağırlık çalışıyorum. Hakemliğe de devam ediyorum" dedi.

'SABAH 5'TE KALKIP SPORA BAŞLIYORUM'

Pandemi döneminde sporla olan bağının iyice güçlendiğini vurgulayan Hunili, karantinada olduğu süreçte de ev programları yaparak spordan kopmadığını ifade etti. En kısa anları dahi spor yaparak değerlendirdiğini söyleyen Hunili, "Mesaim 08.00'de başlıyor ama ben sabah 05.00'te kalkıp spor yapıyorum. Annem, 'Tuğba, ne olur biraz uyu' diye kızıyor. Fakat benim için durmak yok. Yakında İznik Gölü çevresinde 90 kilometrelik parkuru koşacağım. Spor bir zorunluluk değil, yaşam tarzıdır. Bahane üretmeden en kısa zamanda başlamak gerekir. Planlı bir şekilde ilerlenirse zamanım yok bahanesi ortadan kalkar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-05-12



