Kozan’da "Dioscorides Çalıştayı" yapılacak

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Adana'nın Kozan ilçesinde Roma İmparatorluğu döneminde Anavarza’da yaşamış Dioscorides’in kültürel mirasını yaşatmak için “Dioscorides Çalıştayı” yapılacak.

Çalıştayı organize eden Adana Eczacı Odası Kozan Temsilcisi Hakan Can, "Dioscorides Pedanius, Roma İmparatorluğu zamanında yaşamış, Anadolu'da Kilikia Bölgesi'nde bugün Adana'ya yakın olan, Anazarboslu'dur. Hekim ve farmakoloji bilgini. Osmanlı dönemi kitaplarda adı Skoridos olarak geçmiştir. Roma ordusunda tıp bilimi üzerinde çalışmalar yapmış ve orduya bu alanda hizmet vermiştir” dedi.

Can, Dioscorides’in kültürel mirasının yaşatılması ve bölgede bulunan endemik bitkilerin ilaç sanayinde kullanılması amacıyla 15 Mayıs'ta düzenleyecekleri çalıştaya çok sayıda bilim adamının katılacağını kaydetti.

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