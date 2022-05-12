Fotoğraf Atölyesi öğrencilerinin fotoğrafları sergilendi Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına etkinlikleri sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” etkinlikleri Haluk Uygur Fotoğraf Atölyesi’nin sergisi ile devam etti.

11 Mayıs Çarşamba günü Korart Sanat Galerisinde açılan sergiye Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Sergide, Haluk Uygur’un eğitmenliğinde düzenlenen fotoğraf atölyesinde eğitim alan gençlerin fotoğrafları ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesi’nde 4 hafta devam eden eğitimlerde “Yaşar Kemal’in doğa ile ilişkisi, yazarın zorluklara göğüs geren güçlü karakterinin doğa ile bütünleşmesi ve bunun eserlerine yansıması” başlıkları işlendi.

Ayrıca fotoğraf atölyesi kapsamında Yaşar Kemal’in Osmaniye’deki köyü Hemite’ye, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ne ve Anavarza Antik Kentine de geziler düzenlendi. Adana merkezinde de eski Tepebağ Mahallesi, Atatürk Evi, Adana Sinema Müzesi ve İlter Uzel Tıp Diş Hekimliği Müzesi ziyaret edildi.

15 Mart’ta düzenlenen panel ile başlayan ve 2 ay devem eden “Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” etkinlikleri kapsamında fotoğraf, kısa film, drama, grafik tasarım ve resim atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyelere 100 civarında öğrenci katıldı.

“Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” etkinlikleri 13 Mayıs’ta Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda düzenlenecek sertifika töreni, sergi açılışı ve aynı gün Merkez Park Amfi Tiyatroda düzenlenecek Kardeş Türküler “Bin Bir Çiçekli Bahçe” konseri ile sona erecek.

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