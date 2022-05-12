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AOSB, Türk sanayisine yeni fikirler kazandırıyor AOSB 2. Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu AOSB Başkanı Bekir Sütcü: “Zaman genç beyinlere fırsat verme zamanıdır”

İHA

AOSB, Türk sanayisine yeni fikirler kazandırıyor AOSB 2. Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu AOSB Başkanı Bekir Sütcü: “Zaman genç beyinlere fırsat verme zamanıdır”

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü Müdürlüğü tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ulusal Sanayi Odaklı ArGe ve İnovasyon Proje yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu.
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Mehmet Tosmur, Denetleme Kurulu Üyeleri Mustafa Fidan ve Ergin Turan ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar’ın ev sahipliğinde AOSB Seyhan Salonunda düzenlenen ödül töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncer, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, KOSGEB Adana İl Müdürü Mehmet Eren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Ergül Halisçelik, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Uluğtürkan, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, açılış konuşmasında, Türk sanayisine fayda sağlayacak katma değeri yüksek projelerin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla düzenlenen yarışmanın önemine vurgu yaptı.
"Zaman genç beyinlere fırsat verme zamanıdır" diyen Sütcü, gittikçe daha fazla küreselleşen dünyada, ülkelerin gelişmişlik kriterlerinde sanayileşmenin öneminin tartışılmaz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Önemli bir ekonomik kriter olan sanayileşme düzeyinin yükselmesi ise ancak ve ancak üniversitelerin bilgi gücünün sanayide uygulama alanı bulabilmesine bağlıdır. İşte biz Adana OSB olarak, bu gücü kullanmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."
Başkan Sütcü, üniversiteler, teknolojik bilgi ve fikirler üreten kurumlar, sanayi kuruluşlarının ise bu teknolojik bilgi ve fikirleri uygulamaya geçirerek ticari bir ürüne dönüştüren işletmeler olduğunu belirterek, “Bu açıdan üniversitesanayi işbirliğine her zamankinden daha fazla önem vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, bu yarışma vesilesiyle ortaya çıkan değerli fikirlerin sanayide uygulama alanı bulmasının ülke kalkınmasına katkı sunacağına inandığını vurgulayarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.
Açılış konuşmasının ardından AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, yarışmada dereceye giren projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

Yarışmaya 200’den fazla başvuru
AOSB Bölge Müdürü Akpınar, yarışmanın ilkini geçen yıl 3 kategoride gerçekleştirdiklerini, bu yılki yarışmada 3 kategoride 10 tematik alan belirlediklerini belirterek, “Yarışmamıza 200’den fazla proje başvurdu. Tüm üniversitelerimizden başvuru aldık. Yarışmada 78 akademisyenin yanı sıra 95 sanayicimiz de değerlendirme jürisinde yer aldı. Değerlendirme kör hakem yöntemiyle gerçekleşti. Yani, jüri üyeleri inceledikleri projenin kime ya da hangi üniversite ait olduğu bilinmeden değerlendirme yaptı” dedi.
Akpınar, sunulan projelerin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulundu.
Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise bu yılki yarışmada yeşil teknolojiler ve enerji sektörüne ağırlık verildiğini, toplamda 250.000 TL ödül dağıtıldığını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünü anımsatan Doç. Dr. Demirdelen, girişimcilik ekosistemini geliştiren ve destekleyen bu yarışmayı proje pazarı şeklinde devam ettireceklerini bildirdi. Demirdelen, bu yıl firmaların ARGE Merkezlerinde çalışanların da bu yıl yarışmaya katıldıklarını ifade ederek, yarışmaya proje sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.
Dereceye giren katılımcılar ise tek tek söz alarak projelerinin içerikleri hakkında bilgi verdikten sonra, ulusal çaptaki bu yarışmayı düzenleyen AOSB yönetimine teşekkür ettiler.
Törenin sonunda, dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Toplam 250.000 TL ödüllü yarışmada dereceye giren projeler ve üniversiteleri şunlar:

Kategori : Lisans Öğrenci :
1. Ahmet Çelik Bartın Üniversitesi / Yeşil Teknolojiler
2.Ceren Özkol İzmir Bakırçay Üniversitesi / Tıp Teknolojileri
3. Damla Aydoğan İzmir Bakırçay Üniversitesi / Tıp Teknolojileri

Kategori : Lisans Mezun / Lisanüstü :
1. Mehmet Fatih Çelebi : Marmara Üniversitesi / Tekstil
2. Ayşenur İnce : Çukurova Üniversitesi / Gıda
3. Emre Kurt: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi / Makine

Kategori : Akademisyen / Lisansüstü Mezun:
1. Zeynep Ömeroğulları : Bursa Uludağ Üniversitesi / Tekstil
2. Ahmet Selman Mızraklıdağ : Harran Üniversitesi / Yeşil Teknolojiler
3. Tansel Çomoğlu : Ankara Üniversitesi / Tıp Teknolojileri

Kategori : Lisans Öğrenci:
1. Ahmet Çelik Bartın Üniversitesi / Yeşil Teknolojiler
Proje adı : Biyokütleden Biyoyakıt Üretimine Yönelik Rekombinant Enzimlerin Üretilmesi ve Enzim Kokteyllerinin Oluşturulması
2.Ceren Özkol İzmir Bakırçay Üniversitesi / Tıp Teknolojileri
Proje adı : Yapay Zeka Algoritmalı Kişiye Özel Traksiyon Yöntemi Uygulayan Servikal Boyunluk
3. Damla Aydoğan İzmir Bakırçay Üniversitesi / Tıp Teknolojileri
Proje adı : Human Papilloma Virus (HPV) Tanısında Kullanılacak Biyosensörlü Giyilebilir Teknoloji

Kategori : Lisans Mezun / Lisansüstü:
1. Mehmet Fatih Çelebi : Marmara Üniversitesi / Tekstil
Proje adı : Giyilebilir İyileştirici Sistemler İçin Yenilikçi Eyleyiciler ve Algılayıcılar
2. Ayşenur İnce : Çukurova Üniversitesi / Gıda
Proje adı: Azaltılmış Plastik Malzeme İle Güçlendirilmiş Protein Bazlı Yenilebilir Filmler Takviyesiyle Tanen Ham Ekstraktları Kullanılarak Taze Kaşar Peynirinin Organoleptik Özelliklerinin Korunması
3. Emre Kurt: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi / Makine
Proje adı: Kum Kalıp Üretimi Yapan 3B Yazıcı

Kategori : Akademisyen / Lisansüstü Mezun:
1. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit : Bursa Uludağ Üniversitesi / Tekstil
Proje adı: Tekstil Materyallerinin Antimikrobiyal Etkisinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Kit ve Test Yönteminin Geliştirilmesi
2. Ahmet Selman Mızraklıdağ : Harran Üniversitesi / Yeşil Teknolojiler
Proje adı: Yüzde 100 Doğal El Dezenfektanı Geliştirilmesi
3. Tansel Çomoğlu : Ankara Üniversitesi / Tıp Teknolojileri

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