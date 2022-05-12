Adana'da köpeğin ısırdığı iddia edilen çocuğun babasından suç duyurusu



CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'da Ceyhan ilçesinde düzenlenen köpek güzellik yarışmasında, bir köpeğin saldırısına uğradığı iddia edilen Atabey Eryürekli'nin (3) babası Fatih Eryürekli, hayvanın sahibi ve organizasyonun ev sahipliğini yapan belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ceyhan Belediyesi koordinatörlüğünde Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu iş birliğinde 7 Mayıs'ta Büyük Atatürk Parkı'nda 'Patili Dostlar Güzellik Yarışması' düzenlendi. Parktaki etkinliğe katılan köpeklerden biri, iddiayla göre ağaca zincirli olmasına rağmen yanına yaklaşan Atabey Eryürekli'ye saldırdı. Yüzünden yaralanan küçük çocuk, Ceyhan Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Atabey Eryürekli'nin yaralanan yüzüne dikiş atılıp, taburcu edildi.

Atabey´in babası Fatih Eryürekli ise bugün Ceyhan Adliyesi´ne giderek köpeğin sahibi ve organizasyona ev sahipliği yapan belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE YETKİLİLERİ: YERE DÜŞÜNCE YÜZÜNÜ CAM KESTİ

Babanın şikayetçi olduğu belediye yetkilileri, Atabey Eryürekli'nin sevmek için yaklaştığı köpeğin, havlaması üzerine yere düştüğünü, bu sırada yerdeki cam parçasının yüzünü kestiğini, köpeğin fiili bir saldırısının olmadığını söyledi.

Bu arada, olayın ardından Atabey Eryürekli'nin köpeklerin yanından amcası tarafından alınıp hastaneye götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Akif ÖZDEMİR

2022-05-12 16:22:33



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