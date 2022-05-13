Kozan’da huzur ve güven uygulaması

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Adana’nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 12 ayrı noktada 21.0024.00 saatleri arasında yaptıkları uygulamada 191 araç, 615 şahsı sorguladı, 7 araca 9 bin 514 TL idari para cezası uygulandı 3 araç trafikten men edildi.

Uygulamada aranan 1 şahıs ile birlikte 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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