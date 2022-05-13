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Ev fiyatlarına saatlik zam yapıyorlar AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu: "Elinde 150-200 ev olan arsa sahipleri fiyatları arttırıyor" "Devletimiz gerekeni yaptı, fırsatçılara taviz verilmemeli"

İHA

Ev fiyatlarına saatlik zam yapıyorlar AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu: "Elinde 150-200 ev olan arsa sahipleri fiyatları arttırıyor" "Devletimiz gerekeni yaptı, fırsatçılara taviz verilmemeli"

Devletin konut kredilerine yaptığı indirim fırsatçılar tarafından ev fiyatlarına zam olarak yansıdı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Müteahhitlerin evinde ev yok ancak ben elinde 150200 daire olan arsa sahiplerini biliyorum. Bunlar saatlik zam yapıyor. Buna çözüm bulunmalı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konut sektörünü canlandıracak 3 yeni paket açıkladı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Döviz hesabı ve altınlarını bozduranlar ise 0,89 faizle ev kredisi alabilecek.

Fırsatçılar fiyatları ikiye katladı
Ancak Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından bazı fırsatçılar başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere birçok ildeki ev fiyatlarını yüzde yüz oranında arttırdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışları çok detaylı yakından takip ettiklerini duyurdu. Fahiş fiyat artışına karşı devreye alınan uygulamalar üzerinden gerekli tedbirlerin alınacağı vurguladı.

"Elinde 150200 daire olan arsa sahipleri var"
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin elini taşın altına koyduğunu ancak fırsatçılar nedeniyle piyasanın rahatlamadığını söyledi. Karslıoğlu, “Hükümetimizin verdiği bu desteği en iyi şekilde piyasaya yansıtmamız gerekiyor. Bu ekonomik sıkıntıların içerisinde hükumetimiz böyle bir olanak sağlamışken biz buradan meslektaşlarımıza, ev satıcılarına bunu bir fırsatçılığa dönüştürmemelerini istiyoruz. Bundan 1 hafta önce ne fiyat istiyorsa şimdi de aynı fiyatı uygularsa en azından hükumetin verdiği destek ile piyasa rahatlamış olur. Ev almak isteyenler evini alır” diye konuştu.
Müteahhitlerin ev fiyatlarını arttırmadığını kaydeden Karslıoğlu, “Bu ev fiyatlarını arttıranlar inanın müteahhitler değil. Fiyatları arttıran elinde birden fazla daire olan arsa sahipleridir. Müteahhidin elinde daire kaldığını zannetmiyorum. Birden fazla tapusu olanların Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından araştırılıp incelemeye alınması gerekiyor. Görülecek ki bizim haklılığımız ortaya çıkacak. Bunların yüzde 90’ı arsa sahibidir” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir yaptırım uygulanmalı”
Ev fiyatlarına altüst sınır getirmenin pek mümkün olmayacağını aktaran Karslıoğlu, “Burada ki alt ve üst sınırımızın vicdan olması gerekiyor. Araştırma ile bu fiyatları arttıranların tekelleşmiş, kartelleşmiş arsa sahipleri olduğunu göreceklerdir. Bunun için onlara büyük bir yaptırım uygulanmalı. Bu kadar tapusu olan adamın rayiç bedeli ne ise aynı fiyattan satsınlar. Hükümet elini taşın altına koydu, onlar da koysunlar” dedi.
Bazı arsa sahiplerinin 150200 dairesi olduğunu ve saatlik zam yaptığını belirten Mustafa Karslıoğlu, “150200 dairesi olan arsa sahiplerini sayabilirim ben size. Günlük değil bu adam saatlik zam yapıyor. Burada müteahhidin ne kabahati var. Elinde daire olan müteahhit kalmadı zaten. Hepsi yatırımcılara dönüştü” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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