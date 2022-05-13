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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalaşnikofla yakalanıp, gazeteciye 'Seni vurmak için' dediler

DHA

Kalaşnikofla yakalanıp, gazeteciye 'Seni vurmak için' dediler


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, kalaşnikofla kaçtıkları tespit edilip, polisin sıkı takibiyle yakalanan 2 şüpheli, sağlık kontrolü için adli tıp birimine gönderildi. Bu sırada gazetecinin "Neden silah taşıyordunuz?" sorusuna şüpheliler, "Seni vurmak için" cevabını verdi.
Olay, 11 Mayıs günü saat 01.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, yoğun silah seslerini duyunca harekete geçti. Ekipler, ara sokakta motosikletle giden ve birinin ellerinde kalaşnikof tüfeği olan 2 kişiyi fark edince 'Dur' ihtarında bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için sıkı takibe başladı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet de devrildi. Bu kez yaya olarak kaçışını sürdüren 2 kişi, polisin takibi ile yakalanıp gözaltına alındı. Bu anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof tüfek, 2 boş şarjör ile kutu içinde 100 dolu fişek ele geçirildi. El koyulan silah ile mühimmat inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı´na gönderildi. Trafikten menedildiği tespit edilen plakasız motosiklet de yediemin otoparkına çekildi.
Polis merkezindeki işlemleri sonrası sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen şüpheliler, görüntü çeken gazetecilerden birinin "Neden silah taşıyordunuz?" sorusuna "Silahı seni vurmak için taşıyordum. Özgür günlerde görüşmek üzere" cevabını verdi. Daha sonra adliyeye sevk edilen İbrahim Yeşildeniz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Özcan A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-05-13 11:21:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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