Kozan’da sağlıklı yaşam için yürüdüler

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Karacaoğlan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü işbirliğinde 2 projeye imza atıldı. Kozan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi önünde “Sağlığa Adım At” ve “Yaşlı Nesil Genç Nesil Elele, Gönül Gönüle” projelerine dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı.

Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi Işıklı Yol’da öğrenciler yaklaşık bir kilometre yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Kozan Devlet Hastanesinden personeller, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü ile Karacaoğlan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Yürüyüş sonunda bir açıklama yapan Karacaoğlan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü Öğretmeni Fatma Beklen, “Yaşam İçin Sağlığa Adım At projemiz dahilinde yaşamın içinde günlük yaşamda öğrencilerimizi fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacımız. Derslerimize bile ilk başladığımızda solunum egzersizi ile başlıyoruz ki akciğer kapasitelerimizi daha çok artırmak amaçlı. Öğrencilerimden geri dönüş olarak güzel dönüşler alıyorum. Spor salonunda spor yapan öğrencilerim, günlük yürüyüş yapmayıp da yürüyüşe başlayan öğrencilerim hocam yeni yürüyüşe başladık, haftada üç dört gün yürüyüş yapıyorum şeklinde geri dönüşler alıyorum. Gerçekten gurur verici projemiz adına. Diğer projemize gelecek olursak hasta ve yaşlı projemizde yaşlı ve genç nesil el ele gönül gönüle projesi öncülüğünde bazı yaşlılarımızda şeker hastalığı tespit ettik. Şeker hastalığından hiç haber olmayan bir yaşlı hastamızın rast gele şekerini ölçtüğümüzde 650’lerde şekeri çıktı ve tedavi sürecine başladı. Aile hekimine haber verdik. Yaşlımızı bir ay öncesinde ziyaret ettiğimizde herhangi bir sıkıntı yoktu. Bir ay sonra ziyaret ettiğimizde ciddi anlamda problemleri vardı. Konuşma bozukluğu, yürümede bozukluk, nörolojik muayenesinde sıkıntılar. Yaşlımızı da bu şekilde acil servise yönlendirdik. Hastamızda beyin kanaması olduğu tespit edildi ve Adana Devlet Hastanesinde hastamız yoğun bakımda yatıyor. Bu tür problemleri olup güzel dönüşler aldığımız ve yaşlılara veya hastalara yardım ettiğimiz için gerçekten mutluyuz. Öğrencilerimiz de ders içeriklerini günlük yaşama yansıttıkları içinde mutluyuz. Yani derslerimizi sadece derste maket üzerinde yapmıyoruz günlük yaşamda da uyguluyoruz. Hastalığını tespit ettiğimiz hastalarımızın bakımlarını da yapıyoruz. Bu çalışmalar gerçekten öğrencilerim adına gurur verici bir çalışma“ dedi.

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