'Beni dövemezsin' dediği Zafer'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Olay, 25 Ocak günü saat 19.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Zafer Can Kılıç ile arkadaşları O.T., A.E. (16) ve A.Y. (17) buluşarak, kafede oturdu. Daha sonra sokakta yürümeye başlayan Kılıç ile O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce O.T., cebinden çıkardığı bıçakla Kılıç´ı sırt ve göğsünden bıçakladı. Kılıç, kanlar içinde yere yığılırken, O.T. ise olay yerinden koşarak kaçtı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi yaptığı Zafer Can Kılıç, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kan kaybettiği belirtilen Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.T.´yi olay yerine yakın bölgedeki parkta yakaladı.

'BENİ YERE DÜŞÜRDÜ'

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen O.T.´nin, ifadesinde, "Zafer Can'ın fitness salonuna gidip, vücut çalışıyordu. Oyun tartışması sırasında 'Beni dövemezsin' dedim. Zafer Can, üzerime gelip beni yere yıktı. Ayağa kalkıp, cebimdeki bıçakla bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

O.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında `kasten çocuk öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Yargılama sonunda verilecek kararda yaş küçüklüğü nedeniyle indirim uygulanmasının da talep edildiği iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, arkadaş olan ikili arasında internet kafe çıkışında başlayan şakalaşmanın, sanığın Kılıç'a çelme takarak düşürmesiyle kavgaya dönüştüğü, O.T.´nin arkadaşını bıçaklayıp kaçtığı anlatıldı. O.T. hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındığı belirtilen iddianamede, sanığın işlediği suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu tespitlerine raporda yer verildiği kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez

