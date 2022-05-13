Nehirde kaybolan Ferhat'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün



Can ÇELİK/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Ferhat Batur´u (16) arama çalışmalarından 3'üncü günde de bir sonuç çıkmadı. Batur´un ailesinin umutlu bekleyişi devam ediyor.

Olay, 11 Mayıs saat 17.30 sıralarında D-400 karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırıldı. Aile, kendi imkanlarıyla sandalla arama yaptı. Dalgıçlar, Ferhat Batur´un nehre girdiği bölgede dün akşam saatlerine kadar arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Olay yerinde baba Mehmet Şirin Batur´u yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

EKİPLER, ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

3 gündür arama çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz Batur´un izine rastlayamadı. Batur´un ailesi, gencin kaybolduğu bölgeden ayrılmayarak ekiplerden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Nehir ve etrafında detaylı arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Can ÇELİK

2022-05-13 17:11:28



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