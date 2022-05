Soğan çiftçinin yüzünü güldürüyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Verim düşük ama fiyat güzel”

Adana’da hasadı devam eden soğan, tarlada 3 lira 50 kuruşluk fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 12 bin 500 dönüm alanda ekilen soğanda hasat 15 Nisan’da başladı. Tarım işçileri her gün farklı bir tarlada soğanları hasat ediyor. Soğan, hasat edildiği günden bu yana tarlada kilogramı 3 lira 50 kuruşa satılıyor. Soğanın fiyatının değişmemesiyse çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların yaklaşık 1 aydır değişmediğini belirterek, “Ankara ve çevresindeki depolardaki soğan halen piyasaya giriyor. Şu an en iyi soğan 3 lira 50 kuruştan, kavurmalık soğan da 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında değişmekte. Şu an soğan çiftçinin yüzünü güldürüyor. Verim çok düşük ama fiyatı gayet güzel” diye konuştu.

Adana ve Hatay’da soğan hasadının sürdüğünü aktaran Doğan, “Bu sene soğan Türkiye’ye yetecek. 2 senedir soğan para etmiyordu. Bu yıl o nedenle soğan ekim alanları düşük. Ancak bu sene fiyatlar güzel, çiftçimiz zararını bir nebze de olsa çıkartacak” dedi.

