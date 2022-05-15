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Adana’nın Ceyhan ilçesinde 5 gün önce girdiği nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

Tarım işçisi olarak çalışan Ferhat Batur (16), 11 Mayıs saat 15.00 sıralarında yüzmek için girdiği Ceyhan Nehri’nde boğularak gözlerden kayboldu. Batur’un cansız bedeni 5 sün sonra boğulduğu yerin 25 metre ilerisinde polis dalgıçları tarafından bulundu. Ferhat Batur’un cansız bedeni otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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