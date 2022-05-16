Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2)

DHA

Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2)


HAYATINI KAYBETTİ
Adana´da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-05-16 01:49:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağabeyini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Ağabeyini öldürüp, intihar etti
Ağabeyini öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Ağabeyini öldürüp intihar etti
Nehirde kaybolan Ferhat´ın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Nehirde kaybolan Ferhat´ın cansız bedeni bulundu
Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye ...
7 yaşındaki çocuk sopa almak isterken kanala düştü Adana’da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk bulanarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuk sopa almak isterken kanala ...
“Yaşar Kemal ile Çukurova’dan Dünden Yarına” etkinlikleri sona erdi Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” etkinlikleri bir dizi etkinlikle sona erdi
YEREL HABERLER “Yaşar Kemal ile Çukurova’dan Dünden Yarına” ...
Polis, öğrencilere trafik kurallarını tiyatroyla öğretti
YEREL HABERLER Polis, öğrencilere trafik kurallarını tiyatroyla ...
Kozanlı kadınlar atıl kumaşları üretime kazandırdı
YEREL HABERLER Kozanlı kadınlar atıl kumaşları üretime kazandırdı
Adana’da hırsızlık operasyonu Adana’da 100 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, televizyon ve inşaat malzemesi çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da hırsızlık operasyonu Adana’da 100 bin lira ...
Ceyhan’da traktör yarışı heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Ceyhan’da traktör yarışı heyecanı yaşandı
Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler Şalgamcı Veysel Kaplan: "Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi"
YEREL HABERLER Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek ...
Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler
YEREL HABERLER Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek ...
Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini çaldılar
YEREL HABERLER Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini ...
Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan ...
Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, yaşama tutunamadı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, ...
Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan ...
Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, ...
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı Şüphelinin evinde 10 kilo 650 gram esrar, tarlasında da 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof ...
Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı
YEREL HABERLER Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan ...
Mariupol'den kaçıp Türkiye'ye sığınan aile: 3 yaşındaki kızımızı yaşatma mücadelesi verdik
YEREL HABERLER Mariupol'den kaçıp Türkiye'ye sığınan aile: 3 ...
Köpek güzellik yarışmasında dehşet: Yarışmaya katılan köpek, küçük çocuğun yüzünü parçaladı Olayın hemen ardından yaşananlar, sosyal medyadan canlı yayın yapan bir vatandaş tarafından görüntülendi Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen köpek güzellik yarışmasında, bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Atabey Eryürekli tedavi altına alındı Baba Fatih Eryürekli, köpeğin sahibi ile organizasyona ev sahipliği yapan belediye hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Köpek güzellik yarışmasında dehşet: Yarışmaya katılan ...
3 bin 500 yıllık antik kentin gönüllü bekçileri Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Şar Mahallesi sakinleri Şar Antik Kentinde asırlar öncesi yerleşmiş atalarının mirasının üzerinde yaşıyor, kentin gönüllü bekçiliğini yapıyorlar
YEREL HABERLER 3 bin 500 yıllık antik kentin gönüllü ...
2 bin lira için arkadaşını öldürdü, metruk binada saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER 2 bin lira için arkadaşını öldürdü, metruk binada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.