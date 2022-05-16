Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2)

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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HAYATINI KAYBETTİ

Adana´da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-05-16 01:49:41



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