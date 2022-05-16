Doç. Dr. Topal: "Çukurova insanı ‘mevsimsel’ risk altında" Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal, Adana-Mersin-Hatay üçgeninde özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların, hızlı mevsim geçişleri, yüksek yaz sıcaklıkları ve nem nedeniyle daha fazla risk altında olduğunu belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Topal: "Çukurova insanı ‘mevsimsel’ risk altında" Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal, Adana-Mersin-Hatay üçgeninde özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların, hızlı mevsim geçişleri, yüksek yaz sıcaklıkları ve nem nedeniyle daha fazla risk altında olduğunu belirtti

İHA

Doç. Dr. Topal: "Çukurova insanı ‘mevsimsel’ risk altında" Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal, Adana-Mersin-Hatay üçgeninde özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların, hızlı mevsim geçişleri, yüksek yaz sıcaklıkları ve nem nedeniyle daha fazla risk altında olduğunu belirtti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal, AdanaMersinHatay bölgesinde mevsim geçişlerinin hızlı olması, çok sıcak geçen yaz mevsimi ve havadaki nem oranının yüksekliği nedeniyle yöre insanının sağlık risklerinin daha fazla olduğunu söyledi.
Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması nedeniyle kamuoyunu uyaran Doç. Dr. Kenan Topal, bölgede özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların mevsim geçişleri ve yaz aylarında dikkatli olması gerektiğini kaydetti.
Bölgede yaşayan yaşlıların özellikle mevsim geçişlerinden olumsuz etkilendiğini belirten Doç. Dr. Topal, “Bölgemizde özellikle mayıstan hazirana geçerken ya da yazdan kışa geçişte, rahatsızlıkları nedeniyle yoğun bakıma alınan yaşlı yurttaşlarımızın sayısında artış oluyor. Çünkü yaşlı nüfus arasında kronik hastalık sahibi olanların oranı çok fazla. Bu kişilerin vücut direnci daha düşük oluyor. Mevsimin ani değişimine uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Yaz sıcakları ve nem de yaşlı yurttaşlarımız için bir başka risk unsuru” dedi. Doç. Dr. Topal, yaştan bağımsız olarak, kalpdamar hastalığı, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan tüm kişilerde aynı şekilde riskin arttığını kaydetti.

Hamilelerde düşük tehlikesi
Hamilelerin sıcak iklim şartları nedeniyle karşılaştığı risklere de değinen Doç. Dr. Kenan Topal şu bilgileri verdi:
“Hamilelikte kadınların bağışıklık sistemi güçten düştüğü için hastalıklara daha açık hale gelebiliyorlar. Bu dönemde, aşırı sıcağa ve susuzluğa daha az direniyorlar. Kendilerini sıcak ve yüksek nem şartlarında korumazlarsa, bu durum düşüğe yol açabiliyor. Hatta annenin kaybedilmesine bile neden olabiliyor. Özellikle yanlış beslenen, fazla kilolu, tansiyon ve şeker riski olan hamile kadınların daha fazla dikkatli olmaları ve sıcaktan kendilerini korumalarını istiyoruz. Çocuklarda ise oyuna dalıp güneşte uzun süre kalmaları nedeniyle güneş çarpmasına kadar varan olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.”

Sıcak çarpmasının belirtileri
Yaz aylarında bölgede sıcak çarpmasının sık görülen bir vaka olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kenan Topal şöyle devam etti:
“Sıcak çarpmasına maruz kalan kişilerde ilk önce soğuk ve terli bir cilt, bitkinlik, aşırı susama hissi, kas krampları, baş ağrısı ve baş dönmesi görülür. İlerleyen durumlarda sıcak maruziyeti devam ederse bulantı, kusma olabilir, cilt kuru, sıcak ve kırmızı bir hal alır, vücut ısısı yükselir, solunum ve nabızlar hızlanır. Zamanında müdahale edilmediği taktirde hayatı tehdit eden durumlara kadar gidebilir. Bu nedenle güneşin en yüksekte olduğu öğlen saatlerinde açık havada çalışan kişilerin işlerine ara verilmesi önemlidir. Ayrıca bu saatlerde dışarı çıkan herkesin şapka şemsiye gibi güneşten koruyucu ekipmanlar kullanması önerilir. Şalgam ve tuzlu ayran gibi yöremizde yaygın olan içeceklerle gerekli sıvı ve elektrolit ihtiyacını karşılanması da önlem olarak düşünülebilir.”

Sıcağın olumlu etkileri de var
Doç. Dr. Kenan Topal, sıcak iklim şartlarının getirdiği risklerin yanı sıra olumlu etkilerinin de bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bol güneşli iklim D vitamini üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Vücudumuz için gerekli olan D vitamini güneşin etkisi ile oluşur. Güneşten gelen ultraviyole B ışınları D vitaminlerinin en güçlü kaynağını oluşturmaktadır. D vitamini ihtiyacının yüzde 90’ı güneş ışınları aracılığı ile karşılanır. Cildin ürettiği D vitamini yağ dokusunda depolanır ve kışın yeterli güneş alınamayan durumlarda bu depolar kullanılır. Çukurova bölgesinde güneş ışınlarından yaz mevsiminde öğlen saatlerinde 1015 dakika yüz, eller kollar açıkta kalacak şekilde arada cam olmadan direk güneş ışınları deriyle temas edecek şekilde güneşlenmek önemlidir. Ayrıca güneşli açık havaların etkisiyle vücudumuzda endorfin, serotonin ve melatonin gibi olumlu hormonların üretiminin az güneşli ve kapalı havanın daha fazla olduğu kuzey iklimlerine göre yüksek olmasının, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal hastalıkların riskini azalttığı bilinmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan'da "Nedim Tarhan Parkı" açıldı
YEREL HABERLER Ceyhan'da "Nedim Tarhan Parkı" açıldı
Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 ...
Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Adana’da bir kadın, kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını ...
Bara giremedi, öldürüldü Arkadaşlarıyla birlikte barda eğlenmek için Osmaniye’den Adana’ya gelen bir kişi kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayınca, içeri girmek için para verdi ancak yine giremeyince çıkan tartışmada öldürüldü Genci öldürdükleri ileri sürülen iki kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Bara giremedi, öldürüldü Arkadaşlarıyla birlikte ...
Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı (2)
YEREL HABERLER Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye ...
Ağabeyini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Ağabeyini öldürüp, intihar etti
Ağabeyini öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Ağabeyini öldürüp intihar etti
Nehirde kaybolan Ferhat´ın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Nehirde kaybolan Ferhat´ın cansız bedeni bulundu
Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet, tedaviye ...
7 yaşındaki çocuk sopa almak isterken kanala düştü Adana’da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk bulanarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuk sopa almak isterken kanala ...
“Yaşar Kemal ile Çukurova’dan Dünden Yarına” etkinlikleri sona erdi Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” etkinlikleri bir dizi etkinlikle sona erdi
YEREL HABERLER “Yaşar Kemal ile Çukurova’dan Dünden Yarına” ...
Polis, öğrencilere trafik kurallarını tiyatroyla öğretti
YEREL HABERLER Polis, öğrencilere trafik kurallarını tiyatroyla ...
Kozanlı kadınlar atıl kumaşları üretime kazandırdı
YEREL HABERLER Kozanlı kadınlar atıl kumaşları üretime kazandırdı
Adana’da hırsızlık operasyonu Adana’da 100 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, televizyon ve inşaat malzemesi çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da hırsızlık operasyonu Adana’da 100 bin lira ...
Ceyhan’da traktör yarışı heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Ceyhan’da traktör yarışı heyecanı yaşandı
Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler Şalgamcı Veysel Kaplan: "Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi"
YEREL HABERLER Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek ...
Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler
YEREL HABERLER Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek ...
Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini çaldılar
YEREL HABERLER Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini ...
Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan ...
Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, yaşama tutunamadı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, ...
Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan ...
Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, ...
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı Şüphelinin evinde 10 kilo 650 gram esrar, tarlasında da 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.