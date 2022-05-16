Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Burucu güven tazeledi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanlığına Ozan Burucu yeniden seçildi.

Derneğin 2. Olağan genel kurulu dernek merkezinde yapıldı. Başkan Ozan Burucu ve ekibi oybirliğiyle yeniden göreve getirildi. Burucu, yeni dönemde Galatasaray adının her platformda daha çok duyulması için yeni projeler geliştireceklerini söyledi.

Ozan Burucu başkanlığındaki Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği’nde yeni dönemde Ahmet Özsırkıntı ve Serdar Puli başkan yardımcılıklarına, Selahattin Kostakoğlu saymanlığa, Akın Demirtaş genel sekreterliğe, Mustafa Cankat Gür, Musa Aydın Eker, Koray Büyükbozat ve Cumali Albayrak da yönetim kurulu üyeliklerine getirildi.

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