Çiftçilere 10 bin fide ve fidan dağıtıldı

Seyhan Belediyesi, çiftçilere 10 bin fide ve fidan dağıttı.

Dünya Çiftçiler Günü’nde de Başkan Akif Kemal Akay’ın katılımıyla Yalmanlı Mahallesi’ndeki çiftçilere fide, fidan ile kompost dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Adana topak patlıcanı, bahçe biberi, sarı süs biberi, domates gibi sebze fideleri ile kumkuat, hicaz narı ve zeytin fidanı ile organik atıkların dönüştürülmesiyle elde edilen, toprağı iyileştirici özelliğe sahip kompost ile çiftçilere destek verildi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Akay, kırsal kalkınmanın ve üretimin önemini vurguladı. Kırsalda yaşayan vatandaşların köyünde kalıp üretime devam etmesinin hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Akay, “Çiftçi üretirse ve ürettiğinden kazanırsa, Adana ve Türkiye’de kazanır. Bu inançla Seyhan Belediyesi olarak çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir kent ve ülke için, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve hep birlikte kazanacağız” dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün programı kapsamında küçük ölçekli sebze ve alternatif meyve üretimini teşvik etmek amacıyla kırsal mahallelerde bugüne dek 100 bin fide ve 25 bin fidan ücretsiz olarak çiftçilere dağıtıldığı belirtildi.

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