AOSB Küp Girişimcilik Merkezi açıldı AOSB Başkanı Sütcü: "İş fikirleri akademik bilgiyle bütünleşecek"

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü’nün girişimcilere ve akademisyenlere projelerini çalışıp, sanayicilere sunabilecekleri AOSB Küp Girişimcilik Merkezi (Kuluçka Merkezi) törenle açıldı.

Türkiye’nin ilk sanayileşen kentleri arasında yer alan Adana’nın girişimcilik kültürünü ateşleyecek olan AOSB Kuluçka Merkezi açılış töreni, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Mehmet Tosmur, Denetleme Kurulu Üyeleri Mustafa Fidan ve Ergin Turan ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

AOSB Çarşı Merkezinde 1000 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan Kuluçka Merkezi’nin açılış törenine, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, KOSGEB Adana İl Müdürü Mehmet Eren, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Uluğtürkan, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Kuluçka Merkezi’nde yer alan tüm birimleri konuklarıyla gezerken, “Bölge Müdürüğümüz bünyesinde hizmet veren Proje Destek Ofisimiz tüm sanayicilerimizi tek tek gezip, onlara ArGe inovasyon ve destek programları konusunda bilgiler aktarıyor. Bizim sanayiciliğe başladığımız 1990’lı yıllarda bize de böyle öncülük eden birimler olsaydı belki bugün daha farklı yerlerde olurduk. Bu yüzden sanayicilerimize bu konuda destek sağlamaya büyük önem veriyoruz. Onarın bu konudaki memnuniyetleri ise bize daha fazlasını sunma konusunda teşvik edici oluyor” diye konuştu.

Başkan Sütcü, üniversitesanayi iş birliğinin gücüne inandıklarını, Kuluçka Merkezi’nde, iş fikirlerinin akademik bilgi birikimiyle bütünleşmesi sağlanarak, katma değerli projelerin ortaya çıkarılacağına inandığını ifade etti.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise ATÜ destekli Kuluçka Merkezi’nin girişimcilik ruhunun beslenmesi ve girişimci ekosisteminin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise Kuluçka Merkezi’ni kurarken Türkiye’nin bu konudaki yetkin merkezlerini tek tek ziyaret ederek, onların deneyimlerinden faydalandıklarını anımsattı. Demirdelen, sıkı işbirliği ile başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını kaydetti.

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