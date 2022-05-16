Elektrik direği devrildi, akıma kapılan 3 inek telef oldu Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tufanbeyli'nin Bozgüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çoban sabah saatlerinde 3 ineği otlatmak üzere meraya götürdü. Bu sırada elektrik direği devrildi. Direğin devrilmesi sonucu tellerin altında kalan inekler akıma kapıldı. Çoban korkup bir şey yapamayınca inekler telef oldu.

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