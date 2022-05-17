GESAM Adana Şube Başkanlığına Doğan yeniden seçildi

Türkiye Güzel Sanat Eser Sahipleri Mesleki Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanlığına Gülşen Doğan yeniden seçildi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Kent Konseyi Toplantı Salonunda başlayan genel kurulun Divan Başkanlığını GESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi K. Nezih Demirtepe yaptı.

GESAM Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş’ın selamları ve başarılar dileği mesajının okunmasından sonra Başkan Gülşen Doğan, faaliyet raporunu okudu. Diğer raporların okunması ve ibrasından sonra teşekkür konuşması yapan Doğan, “İlk kez 2020 yılında olağan genel kurul toplantımızda bana vermiş olduğunuz başkanlık yetkisi ile başlayıp bugünde 2022 olağan genel kurul toplantımızda oy birliği ile yola benimle devam etmek istemeniz bana onur ve gurur verdi” dedi.

Sanatın evrensel bir dil olduğunu, sanatın ruha ve göze hitap eden ve birleştirici ve iyileştirici özeliği olduğunu vurgulayan Doğan, “Geçen başkanlık dönemimde olduğu gibi yeni dönemde de üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde konferanslar, sergiler, sanat çalıştayları, sanatsal, kültürel gezilerimiz ve etkinliklerimiz devam edecektir. Ulusal ve uluslararası platformlarda sanatın gücünü hissettireceğiz. Sanatın her dalında bir arada el ele olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde Gülşen Doğan başkanlığa, Tevfik Gökdemir başkan yardımcılığına, Mehmet Nuri Börüban muhasip üyeliğe, Ferah Eker, Gülay Yılmaz, Yurdagül Sidal, Ayşe Sezen de yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

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