Ceyhan’da yol seferberliği Karalar: "Bir ay içinde su hizmeti için kazdığımız yollarda asfalt sorunu kalmayacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ilçesinde bir ay içinde su hizmeti için kazdıkları yollarda asfalt sorunu kalmayacağını söyledi.

Başkan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve bürokratlarla birlikte ilçedeki çalışmaları denetledi. Karalar, “Ben burada çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ceyhanlı kardeşlerime de sabırları için de teşekkür ediyorum. Su şebekesi çalışmaları için Ceyhan’ın bütün sokaklarını kazmak zorunda kaldık. Ardından doğal olarak asfalt sorunu oluştu. Geçen sezonda bitirilemeyen işler için harekete geçtik ve çok kısa süre içinde bize ait bozuk yol kalmayacak” dedi.

Yapılan hizmetlerin maliyetlerinin her geçen gün büyük oranda arttığını belirten Başkan Karalar, “Buna rağmen bir ay içinde su hizmeti için kazdığımız yollarda asfalt sorunu kalmayacak. Ceyhanlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Ceyhan’da daha önce su sürekli kesiliyordu. Büyük paralar ve emek harcayarak bu sorunu çözdük. Su çalışmaları nedeniyle kazdığımız yolları da yapıyoruz” diye konuştu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Erdem, “Ceyhan’ımız sağlıklı suya kavuştu. Hem bunun için hem de şu anda yapılan yol çalışmaları için Başkanımız Zeydan Karalar’a teşekkür ediyoruz. Yollarımız asfaltlanıyor. 26 mahallede asfalt çalışması bitti, 5 mahallemiz kaldı. Bitirmek için birlikte çalışıyoruz.”

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Ceyhan’da bazı kahvehanelerde halkla bir araya geldi, esnaf ziyaretlerinde bulundu, sorun ve talepleri dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.

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