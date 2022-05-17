Adana´da doktorlardan iş bırakma eylemi



Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA´da Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim-Sen) ile Hekim Birliği Sendikası üyesi doktorlar, iki günlüğüne iş bıraktı.

Hekim-Sen ve Hekim Birliği Sendikası üyesi doktorlar, 17-18 Mayıs tarihlerinde iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Bu kapsamda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan, sendikaların hastane temsilcisi Uzman Doktor Funda Arıcıoğlu, yaşadıkları sorunların giderilmesi için daha önce de iş bırakma eylemi yaptıklarını ancak bunun idarede karşılık bulmadığını söyledi. Hekime karşı işlenen şiddet olaylarında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyleyen Arıcıoğlu, hekimleri ailelerinden uzaklaştıracak şekilde geçici görevlendirme yönteminin de artık uygulanmamasını istedi.

Yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını dile getiren Arıcıoğlu, en az hakimler ve askeri hekimler kadar temel maaş talep ettiklerini aktardı. Performansa dayalı olmayan, güvenceli gelir istediklerini vurgulayan Arıcıoğlu, hastalara doğru tanı koyabilmek için en az 15-20 dakika muayene süresi ayırmaları gerektiğini belirtti.

'HEKİMLER, HEKİM KANUNU'NA TABİ OLMALI'

Hekimlerin taleplerini sıralayan Dr. Arıcıoğlu şöyle devam etti:

"Hekimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na değil, bizlerin de görüşü alınarak çıkarılacak Hekimlik Kanunu´na tabi olmasını istiyoruz. Asistan hekimlerimizin neredeyse açlık sınırında maaşlar almalarını, 36 saat nöbet tutmak zorunda kalmalarını, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı´nda (DUS) asistan hekimlerin kaliteli eğitim alabilmeleri için belirlenen azami sayıların çok üzerinde kadro açılmasını ve hakkı ile eğitim alamamalarını kabul etmiyoruz. Aile hekimlerimizin esas görevi olan koruyucu hekimlik hizmetini verebilmelerinin sağlanmasını, izin için vekalet bırakma sisteminin kaldırılmasını, ceza yönetmeliğinin iptal edilmesini, aile sağlığı merkezlerinde personel eksikliklerinin bir an önce çözülmesini, nüfustan bağımsız temel maaş verilmesini, kronik hastalık takip sisteminin iptal edilmesini, cari giderlerin enflasyon oranında revize edilmesini, hizmet binalarının kamu tarafından tahsis edilmesini, kamusal hizmet veren aile hekimliği merkezlerinin elektrik ve su gibi harcama kalemlerinin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyoruz."

'BİRİM PERFORMANS KATSAYISI KALDIRILMALI'

Arıcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Diş hekimlerimiz için; dört el kuralına uygun olarak yardımcı verilmesini, hastalara kaliteli malzemeler ile hizmet sunulmasının sağlanmasını, diş hekimlerimizin girişimsel işlemleri yapabilmeleri için yeterli zamana sahip olmalarını ve bunun için de günde 10 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) dışında hasta bakılmamasını, acil statüsü olmayan diş hekimliği için 24 saat nöbet uygulamasının kaldırılmasını, birim performans katsayısının kaldırılarak temel maaş almalarını talep ediyoruz. Bizler öldürülmemek, şiddete uğramamak, halkımıza hakkı ile sağlık hizmeti sunabilmek, geçim derdine düşmemek, ömür boyu çalışsak da ödeyemeyeceğimiz tazminatlar ile karşılaşmamak ve emekliliğimizde ek iş yapmadan rahatça geçinebileceğimiz bir maaş alabilmek adına, yetkililerin davul zurna ile açıkladıkları müjde verme tarihleri olan meşru iş bırakma hakkımızı kullanıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-05-17 14:59:48



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