Kasiyer, bıçaklı soyguncuyu satırla engelledi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da kasiyer Abdullah Keleş (25), çikolata alma bahanesiyle markete gelip, kendisine ekmek bıçağı çekerek kasayı açmasını isteyen Muhammet Ali Aydemir´i (20), eline aldığı satırla savuşturdu. Paniğe kapılıp kaçan Aydemir, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 13 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske bulunan Muhammet Ali Aydemir, girdiği zincir marketin şubesinde, raftan çikolata alıp kasaya geldi. Aydemir, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah Keleş ise fiyatı söyleyip, para saymaya başladı. Bu sırada şüpheli satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Keleş´e doğrultup, "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm" dedi. Paniğe kapılan Keleş, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.

KASİYER DE SATIR ALIP, SAVURDU

Aydemir´in kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Keleş, satırlardan birini alıp şüpheliye savurdu. Bu kez şüpheli paniğe kapılarak kasadaki 100 TL´yi alıp, koşarak marketten çıkıp kaçtı. Keleş şüpheliyi bir süre takip etti. Ancak Aydemir sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAKTA YAKALANDI

Abdullah Keleş´in ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydemir´i sokakta yürürken yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Muhammet Ali Aydemir ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum. Kasiyer satırı savurunca kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-05-18 10:00:49



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