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Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz’ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig’e yükseldi.

Adana’da Birinci Amatör Ligde mücadele eden Cihangirspor, PlayOff karşılaşmalarında Yüreğir Demirspor’u 51 mağlup etti.

Bu sonuçla ligi tamamlayan Cihangirspor, Süper Amatör Lig’e yükseldi.

Cihangirspor Başkanı Cihangir Korkmaz, “Her maça aynı istekle hazırlandık. PlayOff maçını da kazanıp Süper Amatör Lig’e çıktık. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman onların yanındayım. Ekim ayında başlayacak lige hazırlıklarımız başladı” dedi.

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