Düz kontakla çalıştıramadıkları otomobilin farlarını, aküsünü ve ruhsatını çaldılar



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, Müslüm Aydemir´ın (28) evinin önündeki otomobilini düz kontakla çalıştıramayan hırsızlar, farları, arka stop lambaları, aküyü ve ruhsatı çaldı. Aydemir, henüz ikinci taksitini ödediği otomobilinde 15 bin TL'lik zarar olduğunu söyledi.

Olay, 15 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, taksi şoförü Müslüm Aydemir´in evinin önüne park ettiği otomobilinin kapısını açtıktan sonra düz kontakla çalıştırıp çalmak istedi. Ancak şüpheliler, otomobili çalıştıramadı. Şüpheliler, aracın farlarını, arka stop lambalarını ve aküsünü çalıp kaçtı. Sabah durumu fark eden Aydemir´in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçtan parmak izi aldıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

15 BİN TL'LİK ZARAR

Krediyle satın aldığı otomobilinin henüz ikinci taksitini ödediğini belirten Aydemir, mahallede sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını söyledi. Aydemir, "Çalınan parçaların yanı sıra düz kontak yaparken aracımın start-stop tuşunu da bozmuşlar. Şu an aracı tamirciye çekmek zorunda kaldım. Yaklaşık 15 bin TL zararım var. Ortada kaldık. Ruhsatım da çalınmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-05-18 12:02:40



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