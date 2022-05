AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 21 Mayıs´ta kentte düzenlenecek `Bir Gençlik Şöleni´ etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız gençlerle buluşacak" dedi.

Adana´da 2014´ten bu yana ara verilen ve bu yıl düzenlenecek olan `Bir Gençlik Şöleni´ organizasyonu için çalışmalar devam ediyor. Yeni Adana Stadyumu´nda 21 Mayıs saat 17.00´de düzenlenecek etkinliğe Türkiye'nin 81 ilinden gelecek gençlerin katılması bekleniyor. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, etkinlikle ilgili toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Ay, geniş kapsamlı etkinlik düzenlendiğini belirterek, şölene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da katılıp gençlerle buluşacağını söyledi. Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişinin şölene akın edeceğini kaydeden Ay, herkesi etkinliğe davet etti.

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan ise son 1 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli kentlerde gençlerle bir araya geldiğini vurgulayarak, "Ülkemizin her bir iline Cumhurbaşkanı'mız gençlerle en fazla program yapan lider oldu. Son 1 senede yapmış olduğumuz 19 gençlik buluşmasını taçlandıracağımız program da bu şölenimiz olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-05-18 14:05:31



