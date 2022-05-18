Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çocuk ve genç mahkumlarla buluşarak bayramlarını kutladı.

Turuncubeyazlı futbolculardan Kadir Keleş, Celil Yüksel ve Cem Özdemir 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklarla buluştu. Oyuncular, gençlerle sohbet edip sorularını yanıtladı, forma imzaladı.

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