48 günde 651 silah ele geçirildi Adana’da polis 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 silah, 4 bin 763 mermi ele geçirirken her gün meydana gelen onlarca yaralama olaylarının artmasını da önledi

Adana’da polis 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 silah, 4 bin 763 mermi ele geçirirken her gün meydana gelen onlarca yaralama olaylarının artmasını da önledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. İlk 4 ayda 29 cinayet olayında 30 kişinin öldürüldüğü, her gün ortalama 5 kişinin yaralandığı Adana’da polis bu olayların daha da büyümesinin önüne geçmek için şok baskınlar yapıyor. Polisin yaptığı şok baskınlar ve uygulamalar sayesinde 28 Mart15 Mayıs tarihleri arasında 651 silah ve 4 bin 763 mermi ele geçirildi. Bu sayede polis bir çok olayında önüne geçti. Ele geçen bu silahlardan 11’i de kaleşnikof marka uzun namlulu silah.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.