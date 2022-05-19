Kocasının şiddetinden kaçtı, ablasına sığındı, o da sokağa attı Şiddet mağduru G.B.: “Eşim evliliğimi kabusa, hayatımı cehenneme çevirdi”

Mardin’de boşandığı eşinin şiddetinden 1 buçuk yaşındaki oğluyla Adana’ya kaçan genç kadın, sığındığı öz ablası tarafından evden kovuldu.

İzmir’de yaşayan G.B. (35), 2019 senesinde gezmeye gittiği Mardin’de kendisini emlakçı olarak tanıtan F.A. (28) ile tanıştı. Bir süre görüşen çift, daha sonra evlilik kararı aldı. Aynı sene evlenen çiftin bu evlilikten M.A. (1,5) isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi.



Şiddet yüzünden bir daha çocuğu olamayacak

Ancak iddiaya göre, G.B., eşi F.A.’nın evlendikten sonra işsiz olduğunu öğrendi. Sürekli tartışan çiftin evliliğinde G.B., eşinden hamilelik döneminde de şiddet gördü. Genç kadın, zorlu bir doğum gerçekleştirdi ve doktorlar bir daha çocuğunun olamayacağını söyledi.



Doğumdan sonra boşandı

F.A., oğlu dünyaya geldikten sonra ise eşinden boşandı. Ancak çocukları küçük olduğu için genç kadın, bir süre daha eşiyle aynı evde kaldı. Bu sırada eşinden şiddet gören G.B., darp raporu alarak savcılığa da başvurdu ve F.A.’dan uzaklaştırma kararı aldı.



"Oğlum veya ben ses çıkartınca kalkıp beni döverdi"

Yaşadıklarını anlatan G.B., “3 yıl önce severek evlendiğim eşim evliliğimi kabusa, hayatımı cehenneme çevirdi. Daha yeni doğum yapmışken beni zorla boşanmaya götürdü. Sürekli şiddet gördüm ve hakarete maruz kaldım. En son da tamamen bizi terk etti, ‘Al çocuğunu da git, ikiniz mezara girin’ dedi" diye konuştu. Hamileyken de darp edildiğini belirten G.B, "7 aylık hamileyken bayıldım ve hastaneye kaldırdılar beni. Vücuttaki kan oranım yüzde 3’e kadar düşmüştü. Bir süre hastanede kaldım ve zorlu bir de doğum gerçekleştirdim. Doktor bir daha anne olamayacağımı söyledi. Benim eşim çalışmıyordu. Gece sürekli telefonla oynar akşama kadar da yatardı. O uyurken eğer oğlum veya ben ses çıkartınca kalkıp beni döverdi" ifadelerini kullandı.

G.B., yaklaşık 2 ay önce Adana’da yaşayan ablası G.S.’nin yanına geldi. Ancak iddiaya göre abla G.S. de kardeşini 1 ay önce evden kovdu. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bir ev kiralayan G.B., oğluyla beraber hayata tutunmaya çalışıyor.

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