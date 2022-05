Mehmet Uluğtürkan: “Atatürk'ün vatanı kurtarma planı Adana’da başladı” Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı kurtarma planını Samsun’a ayak basmadan 6 ay önce Adana’da yaptığını söyledi

GazeteciYazar Mehmet Uluğtürkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı kurtarma planını Samsun’a ayak basmadan 6 ay önce Adana’da yaptığını söyledi.

‘Madalyasız’ ve ‘Kayıp Sancak’ adlı Kurtuluş Savaşı romanlarının yazarı Mehmet Uluğtürkan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde özel bir lisede düzenlenen ‘Kurtuluş Savaşı ve Adana’ konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Uluğtürkan, Mustafa Kemal Paşa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu tarihin tozlu sayfalarına gömen Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından Adana’da haberdar olduğunu belirterek, “İstanbul Hükümeti, bu imzayla artık her şeyin bittiğini kabul etmişti. Ortadoğu’da, Balkanlar’da topraklarımızı kaybetmiştik. Bir İngiliz savaş gemisi anlaşmaya rağmen İskenderun’a asker çıkarmaya hazırlanmıştı. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti’nin ‘İngilizleri kızdırmayalım’ telkinine rağmen o gemiye ateş açtırdı. Bu davranışıyla adeta cezalandırılarak İstanbul’a çağrıldı. Ama Mustafa Kemal Paşa, on gün kaldığı Adana’da yiğit Adanalılarla birlikte en ayrıntılı detayına kadar kurtuluşun planlarını yaptı. Mustafa Kemal Paşa, Adanalıların ‘İstanbul Hükümeti teslim olmuş olabilir; biz savaşmadan, ölmeden, öldürmeden, işgalci düşmanı vatanımızdan atmadan teslimiyetçi olmayacağız’ sözlerinden çok etkilendi. Adanalıların gözlerinin içerisinde kurtuluş ışığını gören Mustafa Kemal Paşa, bu kararlılıkla vatanın kurtulacağına Adana’da inandı. Adana’dan İstanbul’a döndüğü gün Boğaz’daki düşman gemilerine ‘Geldikleri gibi giderler’ dedi ve kısa süre sonra planladığı kurtuluş sürecini başlatmak için Samsun’a çıktı” dedi.

Atatürk’ün kurtuluş sonrası 1923 yılında geldiği Adana’da, “Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur” dediğini anlatan Mehmet Uluğtürkan, kurulan yeni ülkenin yönetim şekli olan Cumhuriyet’in gençlere emanet edilmesinin bu açıdan anlamının büyük olduğunu söyledi. Öğrencilere “Atatürk’ün lise eğitimi sırasında nasıl bir öğrenci olduğunu ve notlarının ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?” diye soran Mehmet Uluğtürkan, Mustafa Kemal’in bugün Kuzey Makedonya’da kalan Manastır şehrindeki lisede 1800’lü yıllarda aldığı dersleri sıraladı. Mustafa Kemal’in neredeyse tüm derslerden tam puan alarak liseyi ikincilikle tamamladığını anlatan Uluğtürkan, “15 yaşında Selanik’ten ayrılarak Manastır şehrine lise eğitimi için gelen Mustafa Kemal, yatılı olarak kaydolduğu okulunda sıkı bir eğitim aldı. Hendese (geometri), müsellesat (trigonometri), motor, kitabet (yazışma), literatür tarama, akaid (din), tarihi umumi (dünya tarihi), Fransızca gibi derslerin yanı sıra bugün uzay bilimi olarak değerlendirilen kozmografya dersi aldı. Yetinmedi, tatilde Fransızcasını geliştirdi. Şiire, edebiyata ilgi duydu. Kısa yaşamında bir kütüphaneyi dolduracak kadar kitabı satırların altını çize çize, boşluklarına kendi yorumunu ekleye ekleye okudu. O yüzden sadece askeri alanda değil, siyasetten ekonomiye, dış politikadan sanata kadar her alanın dehası oldu” diye konuştu.



"Yılda 52 kitapla yetinmeyin"

Öğrencilere haftada en az bir kitap bitirme önerisinde bulunan Uluğtürkan, “Hepsi yılda 52 kitap ediyor. Yeter mi? Elbette yetmez. Hayat kısa, kitaplar çok. O yüzden öğrenciyken en az haftada bir kitap okuma alışkanlığını kazanın. Mutlaka günlük yazın. Kariyer basamaklarında zirveye ulaşmış olanların çoğunun ortak özellikleri arasında çocukluktan itibaren günlük yazma alışkanlıklarının olduğunu unutmayın. Bu vatan, bu cumhuriyet sizden bilimle yürümenizi, bu millet sizden değer üretmenizi ve dünyanın en müreffeh ülkeleri arasına Türkiye’yi taşımanızı bekliyor. Gözlerinizdeki ışıltıdan bunu yapacağınıza inanıyorum. Özgür kalın. 100 yıl önce vatanını kurtarma mücadelesi veren Adanalılar gibi hep bağımsızlığı isteyin. Atatürk’le kalın” dedi.

Uluğtürkan, konferans sonrası öğrencilere ‘Madalyasız’ ve ‘Kayıp Sancak’ adlı romanlarını imzaladı.

