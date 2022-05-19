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Adana’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

İHA

Adana’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Adana'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs etkinlikleri, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Adana Büyükşehir Belediye Bandosu’nun marşları eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Mehter takımı, halkoyunu, jimnastik ve tekvando gösterisi sunuldu.
Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Bazı çocuklar gösterileri babalarının omuzlarında izledi. Gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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