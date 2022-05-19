Adana´daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi

ADANA, (DHA)ADANA polisi tarafından yapılan operasyonlarda, son 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 4 ayında 29 cinayetin işlenmesi ve artan yaralama olayları üzerine operasyonlarına hız verdi. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, 28 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirdi. Bu silahların 11'inin Kalaşnikof piyade tüfeği olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)
2022-05-19 12:45:59
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