Feke´de dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi

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Ali GÖKDAL/FEKE, (Adana), (DHA)ADANA´nın Feke ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, tarım arazilerine zarar verdi. Yağış nedeniyle bahçeler beyaza büründü, ağaçlardaki meyveler döküldü. Ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılacağı kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-05-19 13:52:27



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