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Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada başından vurularak öldürüldü

DHA

Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada başından vurularak öldürüldü


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Mesut Toprak (37), tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Toprak, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Toprak, başına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Toprak'ın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Toprak'a ait olduğu değerlendirilen tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Olay yerindeki çalışmanın tamamlanmasının ardından Toprak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2022-05-20 03:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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