Nehre giren iki genç kayboldu Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren iki genç kayboldu

Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’ne girin iki genç kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Arslan (18) ve arkadaşı Emin Aydemir (19) Seyhan Nehri kenarına geldi. Bir süre burada oturan iki arkadaş daha sonra nehre girmeye karar verdi. Serinlemek için nehre giren iki arkadaş yüzerken birden suya batıp çıkmaya başladı. Daha sonrada iki arkadaş nehirde kayboldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen 112’yi aradı. Olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı polisi nehirde ve hemen yanındaki sulama kanalında arama başlattı. Ancak yapılan aramalara rağmen iki genç bulunamadı. Gençlerden geriyi kıyıdaki kıyafetleri kaldı.

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