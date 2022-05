AK Parti Sözcüsü Çelik: On binlerce genç, Cumhurbaşkanımızla buluşacak

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın Adana´da düzenlenecek olan `Bir Gençlik Şöleni´ öncesi Yeni Stadyum´da açıklamalarda bulundu. Şölene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da katılacağını söyleyen Çelik, "Yarın on binlerce genç arkadaşımız Cumhurbaşkanımızla buluşacak" dedi.

Yeni Adana Stadyumu´nda yarın saat 17.00´de düzenlenecek etkinliğe Türkiye'nin 81 ilinden gelecek gençlerin katılması beklenirken, hazırlıklar da yoğun olarak sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberindeki heyetle stadyuma giderek hazırlıkları inceledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı misafir etmek için hazırlandıklarını kaydetti. Özellikle AK Parti Gençlik Kolları´nın etkinlik için günlerdir çalıştığını söyleyen Çelik, "Adana teşkilatımız da var gücüyle çalışıyor. Gençlik kollarından arkadaşlarımız günlerdir buradalar. En son 2014´te Türkiye çapında bir gençlik şöleni gerçekleştirmiştik. O yıldan sonra ilk defa yarın burada gerçekleştireceğiz. Yarın on binlerce genç arkadaşımız Cumhurbaşkanımız ile buluşacak" diye konuştu.

`28 ÜLKEDEN GENÇ TEMSİLCİLER GELECEK´

İlk defa oy kullanan gençlerin ve yurt dışından gelecek birçok gencin Adana´da olacağını kaydeden Çelik, "28 ülkeden genç temsilciler gelecek. 12 ülkeden ise siyasi partilerin gençlik kolları başkanları burada olacak. Sanatçılarımız konser verecek. Bu etkinlik bir gençlik şöleni olmasıyla beraber büyük bir Türkiye buluşması olarak planlandı. AK Parti kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımızla birlikte güçlü gençlik politikaları yürütmüştür. Gençlerin hizmetine sunulan büyük devrimlere imza atmış bir siyasi hareket olarak onlarla buluşmayı her zaman çok önemsiyoruz. Bu etkinliği bütün dünyanın izlemesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yarın bütün kardeşlerimizi, genç arkadaşlarımızı, Türkiye'nin en büyük gençlik şöleninde Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

