Seyhan Nehri´ne giren 2 genç kayboldu

Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da serinlemek için Seyhan Nehri´ne giren Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir (19), akıntıda kayboldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´nde meydana geldi. Eski baraj kapaklarından serinlemek için Seyhan Nehri´ne giren Hasan Arslan ile arkadaşı Emin Aydemir, akıntıda sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve su altı polisi sevk edildi. Dalgıç polisler, nehirde ve yakınındaki sulama kanalında arama başlattı. Arslan ile Aydemir´i arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2022-05-20 17:53:08
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