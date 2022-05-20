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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu

İHA

Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu

Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’ne girin iki gencin cansız bedenleri bulundu.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Arslan (18) ve arkadaşı Emin Aydemir (19) serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. İki arkadaş yüzerken birden suya batıp çıkmaya başladılar. İki gencin nehirde kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112’yi aradı. Olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı polisi nehirde ve hemen yanındaki sulama kanalında arama başlattı.
Yapılan aramalarda Hasan Arslan ve Emin Aydemir’in cansız bedenleri kanal kapaklarında bulundu.

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