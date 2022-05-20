Seyhan Nehri´ne giren 2 gencin cansız bedenleri bulundu (2)

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CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Adana'da serinlemek için girdikleri Seyhan Nehri'nde kaybolan Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir'in (19) cansız bedenleri dalgıç polisler tarafından bulundu. Arslan ve Aydemir'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-05-20 18:55:47



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