90 yaşındaki kadın yolda ölü bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde 90 yaşındaki Ayşe Karkur isimli kadın evinin olduğu caddede ölü olarak bulundu.



Kozan’da Çanaklı Mahallesi Samyeli Sokak'ta yaşadığı tespit edilen 90 yaşındaki Ayşe Karkur isimli kadın, henüz nedeni bilinmeyen şekilde yolda komşuları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yapılan incelemede ilk olarak Ayşe Karkur’un öldüğü belirlenirken, yaşlı kadının ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporunda kesinleşecek.

Öte yandan komşuları, Karkur’un her gün yürüyüş yaptığını belirtti.

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