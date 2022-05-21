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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok (2)


'CESUR YÜREKLİ SANATÇILARIMIZI TEBRİK EDİYORUM'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliğinde Yeni Adana Stadı'nda toplanan coşkulu kalabalığı yeşil zemine inip, selamladı. Daha sonra hazırlanan kürsüye çıkıp, stadı dolduran gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada bizlerle birlikte olan 28 farklı bölgeden siyasi parti gençlik teşkilatı gençlerine teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlik Şölenimizde sizlere keyifli vakitler geçirten cesur yürekli sanatçılarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, kalbi imanlı, zihni aydınlık, ufku açık yol arkadaşları verdiği için rabbime binlerce, milyonlarca kez hamd ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençliksiniz.  Siz propaganda edileni, verileni, dayatılanı değil kendi tarih ve kültür hazinesindeki hakikatleri arayıp, bulacak gençliksiniz. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Siz çürümüşlüğün, sinsi oyunların, kirli mecraların içinden kendi medeniyet değerlerinizin kılavuzluğunda sıyrılıp, erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizde bunu görüyorum, size inanıyorum" dedi.
'SEN KİM, SULTAN ABDÜLHAMİD'E SAYGISIZLIK KİM'
Abdülhamid Han'ın hayatı boyunca devrinin emperyalistleri ve onların içerideki maşalarıyla mücadele ettiğini, bir medeniyet ve millet sevdalısı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Varsın birileri Gezi olaylarını Abdülhamid Han'ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun. Biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Tabii burada 6'lı masanın etrafında buluşanlara tek tek Abdülhamid nezdinde yapılan bu ecdat, tarih ve değer düşmanlığına katılıp, katılmadıklarını sormak da hakkımızdır. Gençlerimizin kimin, kim olduğunu, hangi müşterekte etrafında buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz işte bu emperyalist ağızlılara hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz. Gençler Sultan Abdülhamid´e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım; 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid´e hakaret haddini aşmazlıktır. Bu haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamid´e saygısızlık kim ve o 6'lı masalarda olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid´e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Ne oldu da bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan, ona laf atanlara haddini bildiremediler. 33 yıl dile kolay, bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir."
ŞAMPİYON SPORCULARA KUTLAMA
Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kutlarken, şunları söyledi: "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronz alarak Dünya şampiyonu olduk. Kendileriyle görüştüm, kutluyorum. Şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve aynı başarıyı göstermek. Gençler sizlere bugün Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği şu öğütlerle seslenmek istiyorum. `Allah'a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın, namazını dosdoğru kıl, tövbeyi geciktirme, selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme, bağırarak konuşma, ilim meclislerine katıl, cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma, istişare et. Doğru arkadaşlar seç, tembel olma, acele etme, şefkatli ve ikramsever ol. Başa gelene de sabret.' Bu ilkeler rehberiniz ve hayat biçiminiz olduğu sürece Allah'ın izniyle sizi hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir beşerî güç tanımıyoruz. Geleceğin tohumu olan bu gençlik karşımda ve bu gençlik boy verdikçe dostlarımızın yüzlerindeki tebessüm artarken, husumetlilerimizin yüreklerindeki korku dağları aşacaktır."  
'BAY KEMAL, BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE SIĞINMIŞTI'
15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı sokaklara çıkıp, hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan gençlerin olduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından geçip, Bakırköy Belediyesi'ne sığındığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hatırlarsanız 15 Temmuz'da darbecilere karşı sokaklara çıkıp, hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan gençlerimiz vardı. Bu gençlerin ellerinde modern silahlar, arkalarında emperyal güçler, önlerinde küresel baronlar yoktu. Bay Kemal, tankların arasından gelip, geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınmıştı. Hatırlayın onları, çünkü o günden bugüne 6-7 yıl geçti. Hafıza-i Beşer Nisyan ile Malüldür. 15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahı iman dolu kalpleri, cesaretle dolu yürekleri, ülke ve millet sevgisiyle ışıldayan gözleriydi. Çağrıyı yaptık, meydanlara dedik ve gençlik meydanlara yürüdü. Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım gençlerimizin bu hasretleriyle ortaya koydukları onurlu duruşları, verdikleri erdemli mücadeleleri, elde ettikleri başarıları sayesindedir. Şimdi karşımda ben Teknofest gençliğini görüyorum. Teknofest gençliği ile beraber de inşallah 2023 seçimlerine yürüyoruz. Zeka, azim, iman sizde."
'TİYATROVARİ ŞOVLARLA KENDİMİZİ KANDIRMIYORUZ'
11 yıl önce 2023 hedeflerini milletle paylaştıklarında tek parti faşizminin artığı birilerinin kendilerini hayal görmekle itham ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fakat onlar şunu bilmiyorlardı. Bu hedefleri belirlerken eldeki imkanlara değil, karşımdaki gençlere güveniyordum. Onlar bilmiyorlardı ki biz bu hedefleri birer birer hayata geçirirken gençlerimizin önüne daha büyük vizyonlar koymanın peşindeydik. İşte Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne atfettiğimiz 2023 hedeflerimizin arifesine geldik. Şimdi tüm gücümüzü ve enerjimizi gençlerimize fethin 600'üncü yılına atfettiğimiz 2053 vizyonunu kazandırmak için seferber ediyoruz. İnşallah sizler de daha sonraki nesiller için 2071 vizyonunun altyapısını kuracaksınız. Böylece Türkiye, gelecek asra, dünyada ve belki de uzayda söz sahibi ülkelerin ilk sıralarında yer almış olarak girecektir. Dikkat ederseniz birileri süresi anlık, saatlik, günlük, haydi bilemediniz haftalık yalanlarla kendilerini avuturken biz 10, 30, 50, 70 yıl sonrasının Türkiye'sini konuşuyoruz. Bunu da kendi kendimize yapmıyoruz. Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyoruz. Tüm hayallerimizi sizlerle, gençlerimizle birlikte kuruyoruz. Tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz. Tüm vizyonlarımızı gençlerimiz için oluşturuyoruz. Çünkü bizim bir derdimiz var. Bizim bir aşkımız var. Şu stat Adana'ya bizim eserimizdir. Buraya biz inşa ettik. Biz hazırladık, Adana'ya buyurun emrinizdedir' dedik. Biz hizmet siyasetiyle yola çıktık. Eser siyasetiyle yola çıktık, unutmayın 'Eşek ölür semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz bununla varız. Rabbimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var."
TABLO HEDİYE ETTİ
Konuşmanın ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT tablosu armağan etti.  Ardından Tuğçe Kandemir sahne aldı. Bir süre Kandemir'i dinleyen Erdoğan, Ankara'ya dönmek için stadyumdan ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI
2022-05-21 22:03:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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