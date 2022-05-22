Adana'da yolcu minibüsü alt geçide düştü

ADANA,(DHA)ADANA´da yolcu minibüsü, demir bariyerleri kırıp, alt geçide düştü. Minibüsün sürücüsü Ş.D., araçta sıkışarak ağır yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi´nde meydana geldi. Ş.D. yönetimindeki 01 M 0583 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak Ray Sokak´taki demir bariyerleri kırıp, yaklaşık 5 metre yüksekten alt geçide düştü. Ters dönen minibüs içinde sıkışan Ş.D.´yi görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ş.D.´yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öte yandan kaza sırasında minibüste yolcu olmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-05-22 09:57:58
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