3 boyutlu yazıcı yardımıyla kök hücreden sperm geliştirme çalışmasıyla anne-baba olma umudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 boyutlu yazıcı yardımıyla kök hücreden sperm geliştirme çalışmasıyla anne-baba olma umudu

İHA

3 boyutlu yazıcı yardımıyla kök hücreden sperm geliştirme çalışmasıyla anne-baba olma umudu

Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Şah, Kanadalı bilim insanlarının British Columbia Üniversitesinde yeni sonuçlanan bir çalışma sonucunda 3 boyutlu yazıcı yardımıyla kök hücreden sperm geliştirme çalışması başlattığını ve böylece çocuğu olmayan anne ve babalara yeni bir umut doğduğunu söyledi.
Dr. Şah yaptığı açıklamada, kısırlığın herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın en az bir yıllık süre içerisinde çiftin düzenli olarak birlikte olmasına rağmen kadının gebe kalamaması olarak tanımlandığını ve toplumda yaklaşık yüzde 15 oranında görüldüğünü ifade etti. Dr. Şah, bu çiftlerde ilaç tedavileri fayda etmediğinde, eğer erkekten sperm elde edilebiliyorsa uygun vakalarda aşılama ve tüp bebek tedavilerinin başarı ile uygulanabildiğini belirterek, “Ancak infertil yani kısır erkeklerin yaklaşık yüzde 1015’inde azospermi denilen bir duruma rastlanır. Azospermi, erkeğin menisinde sperm olmaması anlamına gelmektedir. Kromozomal hastalıklar, varikosel, inmemiş testis, enfeksiyonlar, geçirilmiş bazı cerrahiler ve çevresel faktörler azospermiye yol açabilmektedir. Günümüzde bu hastalarımızda, MikroTESE denilen bir yöntemle, testis cerrahi olarak açılarak içinde mikroskop yardımıyla tüp bebek tedavisinde kullanmak üzere sperm aranır. MikroTESE ile sperm bulma şansımız yaklaşık yüzde 50’dir. Bu yöntem elimizdeki son şans olduğu için sperm bulunamadığında annebaba olma hayali maalesef gerçekleşmez ve bu durum çiftler için oldukça büyük bir travma oluştururken biz hekimleri de fazlasıyla üzmektedir” dedi.
Dr. Şah, ancak günümüzde tıp biliminin ileri teknolojilerin de yardımıyla hızla ilerlemesi sonucunda bu gibi çiftler için bir umut ışığı doğduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:
“Kanadalı bilim insanları, British Columbia Üniversitesi’nde yapılan ve yeni sonuçlanan bir çalışma yayınladılar. Bu çalışmada ilk kez insandan elde edilen testis kök hücrelerini 3 boyutlu yazıcılar ile kopyalayıp, laboratuvar ortamında sperm üretimi için öncü hücreler elde ettiler. Kopyalamadan 12 gün sonra söz konusu hücrelerin hala canlı olduğunu ve hatta sperm öncüsü hücrelerin büyüdükleri gözlendi. Şimdi bu hücrelerden, büyüme faktörleri yardımı ile sperm elde etmeye çalışıyorlar. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa erkeğin kendi kök hücrelerinden, 3 boyutlu yazıcılar ile elde edilmiş öncü hücrelerden laboratuvar ortamında üretilmiş spermler tüp bebek tedavisinde kullanılabilecek. Bu çalışma olumlu sonuçlandığı takdirde umutsuz durumdaki birçok çiftin annebaba olma hayali gerçeğe dönüşebilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan’da doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Ceyhan’da doğa yürüyüşü
Adana'da yolcu minibüsü alt geçide düştü
YEREL HABERLER Adana'da yolcu minibüsü alt geçide düştü
Adana’da narkotik operasyonu Polisin gündüz vakti yaptığı narkotik operasyonunda gözaltına aldığı 12 zanlıdan 5’i tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da narkotik operasyonu Polisin gündüz vakti ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan altılı masaya ‘Abdülhamid Han’ tepkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da düzenlenen ‘Bir Gençlik Şöleni’ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sizler, emperyalist ağızlılara, hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan altılı masaya ‘Abdülhamid ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin hesaplarına ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Aynı masanın etrafında oturdukları halde Abdülhamid'e laf atanlara haddini bildiremediler."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "O altılı masada ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin hesaplarına ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz” “Gençlerimizin arasına nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz” “Ülkemizi kavgadan ve kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Göğsümüzü tanklara, ölüm ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı, kavgadan ve kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her karış ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sırtını ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara siper edeceğiz, istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak ve kollayacağız."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerektiğinde 15 Temmuz ...
90 yaşındaki kadın yolda ölü bulundu
YEREL HABERLER 90 yaşındaki kadın yolda ölü bulundu
Bakan Derya Yanık: “Lisede öğrendiklerim hayatımı şekillendirmeme etki etti” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mezun olduğu Adana Anadolu Lisesi’nde ‘Kebap Günü’ne katıldı
YEREL HABERLER Bakan Derya Yanık: “Lisede öğrendiklerim hayatımı ...
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
YEREL HABERLER Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Bin 650 metrede ‘piton döner’ yaptı
YEREL HABERLER Bin 650 metrede ‘piton döner’ yaptı
Baba-oğul, polisi görünce çoraplara sakladığı uyuşturucuları bahçeye attı
YEREL HABERLER Baba-oğul, polisi görünce çoraplara sakladığı ...
Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Adana’da evlerindeki çorabın içinden 1 kilo 800 gram eroin ve 75 gram metamfetamin çıktığı öne sürülen baba-oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Adana’da ...
Adana’da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması Adana’da gün içinde yapılan huzur ve güven uygulamasında bir kişide 3 adet sahte polis muhabiri kartı ele geçilirken şüpheli gözaltına alındı Adana’da yapılan uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da bin 735 polisle Huzur ve Güven ...
Seyhan Nehri´ne giren 2 gencin cansız bedenleri bulundu (2)
YEREL HABERLER Seyhan Nehri´ne giren 2 gencin cansız bedenleri ...
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
YEREL HABERLER Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız ...
Ömer Çelik'ten "Bir Gençlik Şöleni"ne davet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’da gençlerle buluşmasına saatler kaldı
YEREL HABERLER Ömer Çelik'ten "Bir Gençlik Şöleni"ne ...
Seyhan Nehri´ne giren 2 genç kayboldu
YEREL HABERLER Seyhan Nehri´ne giren 2 genç kayboldu
AK Parti Sözcüsü Çelik: On binlerce genç, Cumhurbaşkanımızla buluşacak
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik: On binlerce genç, ...
Nehre giren iki genç kayboldu Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren iki genç kayboldu
YEREL HABERLER Nehre giren iki genç kayboldu Adana’da serinlemek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.