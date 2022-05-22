Seyhan Kaymakamlığı liderliğinde, “Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi” kapsamında, köy okullarının güçlendirilmesi amacıyla, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Burda Bir Köy Var” projesi yürütülüyor.

Proje çerçevesinde; bünyesinde ortaokulu bulunan köy okullarında meslek tanıtımı amacıyla, meslek şenlikleri etkinlikleri düzenleniyor.

Çalışma kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden temin edilen fide ve fidanlar toprakla buluşturulurken, bitki bakımı ve kuduz hastalığı konusunda da bilgi veriliyor.

Etkinlikte meslek tanıtımı yapılırken; Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de köpek gösterisi yapıyor.

Proje kapsamında ilkokul öğrencilerine akıl oyunları atölyeleri, açıkhava sinema etkinliği ve müzik atölyelerinde eğlendirici ve öğretici çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Projenin ilk etkinliği; Zeytinli İlk ve Ortaokulu’nda, ikincisi ise Gökçeler İsmail Kayhan İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Çalışmaların önümüzdeki günlerde diğer köy okullarında da devam edeceği belirtildi.

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