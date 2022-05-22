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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Sancak: “Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz”

İHA

Murat Sancak: “Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz”

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Bu takım için herkesi karşıma alırım. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Gideceklerin yerine de en iyilerini getiririz” dedi.
Adana Demirspor, ligin son haftasında evinde Göztepe’yi ağırlıyor. 19.00’da başlayacak maç öncesi taraftara seslenen Başkan Sancak, sahaya atılan yabancı maddelerin kulübe zarar verdiğini söyledi. Sancak, “Takımına zarar veren her kim varsa lütfen bize bildirin. Yukarıdan su, buzlu su, para atan kim varsa bunu görenler lütfen bize bildirsin. Bunu yapan bu takıma ihanet ediyor demektir başka bir amaç taşımıyor. Bunları bildirmeyen de bu suça ortak olmuş oluyor. Bu takımı seviyorsanız, bu takımın başarılı olmasını istiyorsanız lütfen el birliğiyle bunları engelleyelim” diye konuştu.

“Ben artık ceza almayacağım”
Son aldığı cezaya değinen Başkan Sancak, artık ceza almamak için çaba göstereceğini aktararak, “Ayrıca bazı taraftarlar beni gaza getirip bazı maçlardan sonra açıklama yapıp ceza yememi istiyorlar herhalde. Bu maçtan sonra karar verdim ben artık ceza almayacağım. Her maçta 1 yönetici atayacağım, gereken açıklamayı o yapacak. Ceza alması gerekiyorsa o yönetici ceza alacak. Ayrıca sizlerden özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Herkesi karşıma alırım”
TFF’nin eski başkanı Nihat Özdemir’i taraftarların yuhaladığını hatırlatan Başkan Sancak, bu tarz olaylarında kulübe zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:
“Isınmaya çıkan hakemleri kalkıp ıslıklıyorsunuz yapmayın lütfen. Hatırlayın Beşiktaş ile oynadığımız hazırlık maçında ev sahibi biz olmamıza rağmen değişik kurumlarda görev alan dostlarımızı tahrik ettiniz. O gün bazı kişiler onları yuhaladılar. Bu onlara yapılan bir saygısızlık değil. Direk bana yapılan bir saygısızlıktı. TFF’nin eski başkanı Nihat Özdemir, adam termik santrali yanarken sırf Adana Demirspor’a kupayı vermek için işini gücünü bırakıp buraya geldi. Bize değer verdiği için geldi. Hala ıslıklayanlar var. O ıslıklayanlarla benim işim var. Devletimize karşı, büyüklerimize karşı saygılı olalım. Bu kulübün hakkını emin olun en az sizin kadar savunurum. Herkesi karşıma alırım.”
Öte yandan Başkan Sancak, isteyen oyuncuların takımdan ayrılabileceğini belirterek, “Güzel bir maç ile ligi bitirelim. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Gideceklerin yerine de en iyilerini getiririz” dedi.

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