Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 50'lık galibiyeti ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Göztepe’de Atakan Çankaya, Balotelli’nin vuruşundaki topa yaptığı ters müdahalenin ardından meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 10

33. dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mario Balotelli, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu 20

36. dakikada Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Vargas’ın sol taraftan altıpasa doğru yaptığı ortada etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 30

44. dakikada Adana Demirspor’da Mario Balotelli Yunus’un pasıyla ceza sahası içerisinde sol köşeye sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 40

45. dakikada Göztepe’de Efe Can’ın pasında Mihokejevic topu ayağından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Erhun araya girdi ve kaleci Arda’dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. 50



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adem Cinek xx, Bilal Gölen xx, Kamil Çetin xx

Adana Demirspor: Vedat xx, İsmail xx, Samet xx, Tayyip xx, Alper xx, Gökhan xx, Mustafa xx, Yunus xxx, Erhun xxx, Vargas xx, Balotelli xxx

Yedekler: Muric, Alper, Semih, Sinan, Akintola, Bjarnason, Hijran Ali, Dokovic, Simon Deli, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Göztepe: Arda x, Atakan x, Kahraman xx, Mihojevic xx, Kerim xx, Efe xx, Yalçın xx, Berkan xx, Tijanic xx, Ege xx, Di Santo xx

Yedekler: Eren, Baku, Yusuf, İzzet, Atalay, Yunus, Kaan, Burak, Arda, Mete

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Atakan (dk. 25 kk.), Balotelli (dk. 33,36 ve 44), Erhun (dk. 45) (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.