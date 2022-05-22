Adana Demirspor - Göztepe: 7-0



Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin

ADANA DEMİRSPOR: Vedat İsmail, Tayyip (Dk. 46 Deli), Samet (Dk. 72 Semih), Alper, Mustafa (Dk.72 Hijran), Gökhan, Yunus (Dk. 82 Rassoul), Erhun (Dk. 55 Akintola), Vargas, Balotelli

GÖZTEPE: Arda Kerim (Dk. 46 Baku), Mihojevic, Kahraman, Atakan, Berkan, Ege (Dk. 90 Yunus), Efe, Yalçın (Dk. 90 Atalay), Tijanic (Dk. 90 Yusuf), Di Santo (Dk.82 Izzet Furkan)

GOLLER: Dk. 25 Atakan (K.K), Dk.33, Dk. 36, Dk. 44, Dk. 61 ve Dk. 70 Balotelli, Dk. 45 Erhun (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Yalçın, Berkan (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 38´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Göztepe´yi 7-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini Balotelli (5), Erhun ve kendi kalesine Atakan kaydetti.

8´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Vargas, pasını Yunus´a gönderdi. Yunus´un vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

17´nci dakikada Adana Demirspor´da Balotelli, topu düzelterek vurdu ancak top kaleci Arda´da kaldı.

20´nci dakikada Adana Demirspor´da Gökhan, topu düzelterek sert vuruş yaptı. Kaleci Arda gole izin vermedi.

25´inci dakikada Adana Demirspor, Göztepe ceza sahasında baskı kurdu. Topla buluşan Balotelli, sert vurdu. Göztepe´de Atakan ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

33´üncü dakikada Adana Demirspor´da Yunus´un pasıyla buluşan Balotelli´nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36´ncı dakikada Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Vargas´ın sol taraftan altıpasa doğru yaptığı ortada etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.

44´üncü dakikada Adana Demirspor´da Yunus, pasını Balotelli´ye gönderdi. Balotelli´nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

45´inci dakikada Göztepe´de Efe'nin pasında Mihojevic topu ayağından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Erhun araya girdi ve kaleci Arda´dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi: 5-0.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un 5-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

59´uncu dakikada Göztepe´de topla buluşan Efe, uzak köşeye doğru vurdu ancak top üstten auta çıktı.

61´inci dakikada Adana Demirspor´da Akintola, Balotelli´ye pasını gönderdi. Balotelli´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-0.

70´inci dakikada Adana Demirspor´da ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Balotelli, Atakan'dan şık hareketlerle sıyrıldıktan sonra rabonayla uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 7-0.

Karşılaşma Adana Demirspor´un 7-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-05-22 21:12:43



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