Adana Demirspor - Göztepe: 7-0

Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin
ADANA DEMİRSPOR: Vedat İsmail, Tayyip (Dk. 46 Deli), Samet (Dk. 72 Semih), Alper, Mustafa (Dk.72 Hijran), Gökhan, Yunus (Dk. 82 Rassoul), Erhun (Dk. 55 Akintola), Vargas, Balotelli
GÖZTEPE: Arda Kerim (Dk. 46 Baku), Mihojevic, Kahraman, Atakan, Berkan, Ege (Dk. 90 Yunus), Efe, Yalçın (Dk. 90 Atalay), Tijanic (Dk. 90 Yusuf), Di Santo (Dk.82 Izzet Furkan)
GOLLER: Dk. 25 Atakan (K.K), Dk.33, Dk. 36, Dk. 44, Dk. 61 ve Dk. 70 Balotelli, Dk. 45 Erhun (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Yalçın, Berkan (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 38´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Göztepe´yi 7-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini Balotelli (5), Erhun ve kendi kalesine Atakan kaydetti.
8´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Vargas, pasını Yunus´a gönderdi. Yunus´un vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.
17´nci dakikada Adana Demirspor´da Balotelli, topu düzelterek vurdu ancak top kaleci Arda´da kaldı.
20´nci dakikada Adana Demirspor´da Gökhan, topu düzelterek sert vuruş yaptı. Kaleci Arda gole izin vermedi.
25´inci dakikada Adana Demirspor, Göztepe ceza sahasında baskı kurdu. Topla buluşan Balotelli, sert vurdu. Göztepe´de Atakan ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
33´üncü dakikada Adana Demirspor´da Yunus´un pasıyla buluşan Balotelli´nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
36´ncı dakikada Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Vargas´ın sol taraftan altıpasa doğru yaptığı ortada etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.
44´üncü dakikada Adana Demirspor´da Yunus, pasını Balotelli´ye gönderdi. Balotelli´nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.
45´inci dakikada Göztepe´de Efe'nin pasında Mihojevic topu ayağından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Erhun araya girdi ve kaleci Arda´dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi: 5-0.
Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un 5-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
59´uncu dakikada Göztepe´de topla buluşan Efe, uzak köşeye doğru vurdu ancak top üstten auta çıktı.
61´inci dakikada Adana Demirspor´da Akintola, Balotelli´ye pasını gönderdi. Balotelli´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-0.
70´inci dakikada Adana Demirspor´da ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Balotelli, Atakan'dan şık hareketlerle sıyrıldıktan sonra rabonayla uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 7-0.
Karşılaşma Adana Demirspor´un 7-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-05-22 21:12:43
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