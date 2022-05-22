Sulama kanalına giren çocuk, boğuldu

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Enes Necip Gürlekoğlu (14), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile serinlemek için sulama kanalına giren Enes Necip Gürlekoğlu, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, Gürlekoğlu'nun cansız bedenini buldu. Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇİK
2022-05-22 22:52:54
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