50 yıl sonra cübbe giyip kep fırlattılar ÇÜ Tıp Fakültesi mezunları yarım asır sonra yapılan mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini yerine, Gençliğe Hitabe’yi okudular

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi’nin ilk mezunları, 50 yıl sonra düzenlenen törende cübbe giyip kep fırlattı.

ÇÜ Tıp Fakültesi’nin 197172 girişli ilk mezunları, çeşitli nedenlerden dolayı mezuniyetlerinin ardından yapamadıkları mezuniyet ve yemin törenlerini gerçekleştirdi.

Bir kısmı emekli olan, bir kısmı da hala doktorluk mesleğini icra eden 38 doktor cübbe giyip, kep takarak törene katıldı.

Prof. Dr. Fikret Ünsal Amfisi’nde düzenlenen törende söz alan mezunların temsilcisi Dr. Ayten Leyla Sağlamtimur, “Bugün Hipokrat Yemini etmeyeceğiz. Bizler aldığımız aile terbiyesi ve öğretmenlerimizden öğrendiğimiz meslek terbiyesiyle zaten hekimlik mesleğinin etik değerlerine ömür boyu sadık kalmış doktorlarız. Bizim dönemimizden bu konuda sorun yaşayan kimse çıkmadı. Bunun yerine bir iki gün önce kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ndan ilhamla Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyacağız” dedi.

Dr. Fethi Albayrak ise 63 kişi olarak eğitime başladıklarını, 11 arkadaşlarının vefat ettiğini belirterek, dönemin hatıralarını anlattı.

Dekan Prof. Dr. Derya Gümürdülü de, ilk mezunlara yönelik mezuniyet töreni düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gümürdülü, “Fakültemiz 12 Nisan 1972 yılında kurulmuştu. Bu yıl 50. kuruluş yıldönümü. 1977’de ilk mezunlarımızı verdik ve onlar için mezuniyet töreni yapılmamış. Bugün onlar için sembolik bir mezuniyet töreni yapmak istedik. Aynı zamanda bir mezunlar günümüz yoktu ve ilkini yaptığımız törenin Mezunlar BuluşmasıKebap Günü adı altında gelenekselleşmesini planlıyoruz. İlk mezunlarımızın hepsi 65 yaşının üzerinde. Aralarında hala çalışanlar da var, emekliler de mevcut. O yüzden bugün Hipokrat Yemini değil, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudular. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın hemen ardından böyle bir yemin töreninde Gençliğe Hitabe’yi okumaları da hepimiz için büyük gurur” dedi.

Prof. Dr. Seval Güneşer’in Nostaljik Ders sunumu yaptığı törende ÇÜTF Marşı hep bir ağızdan söylendi.

Daha sonra yemin töreni gerçekleştirildi. Normal şartlarda fakültenin en kıdemli öğretim üyesinin söylettiği, öğrencilerin de tekrar ederek katıldığı prosedür, tersinden uygulandı ve ÇÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Yankı Filazi, 50 yıllık mezunlara Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuttu. İlk mezunlar Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni hep bir ağızdan tekrar etti.

Daha sonra mezunlar kep fırlatarak, ilk mezuniyetlerinde yaşayamadıkları mutluluğu hep birlikte yaşadı.

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